Yolanda Andrade dijo que no vivirá más de 5 años. Foto: Getty

La presentadora Yolanda Andrade dijo que no vivirá más de 5 años, esto en medio de una felicitación que le mandó a su amiga Thalía, por su cumpleaños que fue el 26 de agosto.

La también actriz reapareció luego de un periodo de ausencia en redes sociales, debido a sus problemas de salud, pero decidió tomarse un tiempo para “Mrhu”, pues la amistad que tiene con la cantante de “amor a la mexicana” es las más fuertes que tiene:

“Feliz cumpleaños a mi “Mrhu”, te adoro mi amorcita hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?” Yolanda Andrade

Yolanda se tomó algunas pausas para pensar en una cifra, y al final simplemente le deseó lo mejor a la artista e incluso dijo que viva muchos años, como su abuelita, quien llegó a la edad de 105 años.

Triste declaración de Yolanda Andrade

Fue así que después Yolanda Andrade dijo que no vivirá más de 5 años, pues llegar a más de 100 como la abuelita de Thalía es algo que no vislumbra:

“Porque tu abuelita se murió se 105… Yo no me gustaría vivir 105, bueno, no voy a vivir 105, con trabajos voy a vivir cinco años más.” Yolanda Andrade

¿Qué contestó Thalía?

En un segundo video, primero Yolanda Andrade recordó a Thalía bailando al estilo de Vaselina y también le deseó un feliz cumpleaños:

“Feliz Cumpleaños a mi hermosa mhru @thalia. Por tantos momentos que nos unen y como tú dices DE LA MANO DE DIOS. Más de la mitad de nuestras Vidas, Estamos Unidas. GRACIAS POR JAMÁS Soltarme y estar Conmigo en mi enfermedad. TE AMOOOO. #yolandaandrade” Yolanda Andrade

A este comentario, Thalía le respondió “Te aaaaamoooooo mi Mrhu! Ya sabes que estoy a tu lado SIEMPRE! A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras! Te amoooo, ¿eres tu Sandy?”