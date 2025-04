GENERANDO AUDIO...

Yolanda Andrade enfrenta una severa crisis de salud. Foto: Getty Images

En medio de una crisis de salud, Yolanda Andrade explotó contra una revista que publicó una nota sobre su estado de salud, dejando ver que, al parecer, la conductora había muerto. Te contamos los detalles.

En su cuenta de Instagram, la presentadora y amiga de Montserrat Oliver compartió el encabezado de la revista TV Notas, quien volvió a causar alarma entre sus seguidores al dejar entrever su presunto fallecimiento.

Sin embargo, fiel a su estilo, Yolanda Andrade salió a desmentir los rumores, ya que, desde que inició su crisis de salud, las falsas noticias sobre su muerte inundan las redes sociales.

“Estoy harta de los rumores. Siempre doy entrevistas, y como ahora no me da la salud y el ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos. Les pido tacto, por favor”, escribió la conductora de “Montes & Joe”.

Foto: Instagram @yolandaamor

La también actriz, a quien le diagnosticaron un aneurisma cerebral, ahora debe lidiar con este tipo de publicaciones, las cuales no le resultan nada agradables, pues buscan alarmar a sus seguidores.

¿Quién es Yolanda Andrade?

Yolanda Josefina Andrade Gómez, originaria de Culiacán, Sinaloa, es una actriz y presentadora de TV mexicana que nació el 28 de diciembre de 1971. Actualmente, tiene 53 años.

Su carrera artística inició en 1991 con la telenovela “Yo no creo en los hombres”, donde compartió pantalla con Gabriel Roel y Alfredo Adame.

Años más tarde, se integró a otras producciones como “Sentimientos ajenos”, “Retratos de familia”, “Los hijos de nadie” y “Las secretas intenciones”.

Sin embargo, gracias a su carisma, su carrera dio un giro, por lo que se integró al programa “Hijas de la madre tierra”, junto a Montserrat Oliver.

Desde 2018, la conductora brilla en el programa “Montse & Joe”. Además, ha participado en reality shows como “Big Brother”.

Su crisis de salud

En 2023, la salud de Yolanda Andrade causó alarma tras sufrir un aneurisma cerebral, el cual afectó su salud de manera significativa.

También se ha dicho que a la presentadora le diagnosticaron esclerosis múltiple, aunque esta información no se ha confirmado oficialmente.

La famosa ha dicho que, ante esta situación, su vida dio un giro de 360 grados, pero que se ha vuelto más sensible.

“Cuando vives la experiencia, de lo que te enfermes o de lo que sea, yo creo que te vuelves más sensible para apoyar a las personas que están enfermas”, dijo Yolanda Andrade en una entrevista.

La salud de la conductora ha alarmado severamente a sus seguidores que, incluso, algunos afirman que este declive podría deberse a una supuesta brujería por parte de Verónica Castro, con quien, al parecer, sostuvo un romance.