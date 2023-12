“Te vuelves más sensible”: Yolanda Andrade habla de recuperación por aneurisma que padece

Yolanda Andrade lucha contra un aneurisma desde abril de 2023. Foto: Getty Images

La conductora Yolanda Andrade, quien es amiga de Montserrat Oliver, habló de su estado de salud y de la recuperación que lleva por el aneurisma que padece.

Yolanda Andrade habla de recuperación por aneurisma

En una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, durante la grabación de “Montse & Joe”, la conductora, de 51 años, señaló que la salud puede cambiar muchas cosas.

“Es una línea muy delgada (la salud), en un parpadear te puede cambiar muchas cosas”, expresó Yolanda Andrade.

La también actriz, quien tuvo un romance con Verónica Castro, confesó que su enfermedad la hizo más sensible, por lo que ahora no deja de valorar las cosas.

“Cuando vives la experiencia, de lo que te enfermes o de lo que sea, yo creo que te vuelves más sensible para apoyar a las personas que están enfermas. No es que no haya sido, pero sí te pone la vida en otro lugar y te sorprendes”, dijo Yolanda Andrade.

Asimismo, la ex de Melissa Barrera, quien cuenta con el apoyo de su hermana, expresó que su salud va mejorando y que “me siento mejor”, tras ser diagnosticada con un aneurisma.

¿Qué es un aneurisma, la enfermedad de Yolanda Andrade?

Según los expertos, un aneurisma es una especie de accidentes cerebrovasculares, los cuales consisten en bloqueos que suelen producirse en alguna de las arterias.

La dilatación anormal en la parte de una arteria, vena o el corazón, genera una perforación, la cual puede llegar a ser mortal, debido al sangrado que se podría producir.

Yolanda Andrade se ha sometido a diversos tratamientos, ya que este tipo de lesión arterial se puede presentar en el cerebro y ocasionar un derrame.

Hasta ahora, la medicina no tiene claro cuál es la causa que genera los aneurismas. Sin embargo, algunos suelen estar presentes desde el nacimiento, es decir, son congénitos.