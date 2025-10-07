GENERANDO AUDIO...

Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro.

La conductora Yolanda Andrade volvió a mantener la polémica con Verónica Castro al hacer una publicación en sus historias de Instagram, donde señaló que la actriz de “Rosa Salvaje” siempre ha dicho que “no le gustan las mentiras”, pero ahora “las colecciona”.

La controversia se elevó cuando Verónica Castro fue vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en silla de ruedas y con oxígeno. Una reportera le preguntó sobre su relación con Yolanda Andrade, un tema que se ha mencionado desde hace tiempo, cuando se aseguró que ambas fueron pareja e incluso se habrían casado.

El tema, que se ha preguntado reiteradamente a las dos estrellas, ya habría cansado a Verónica Castro.

¿Coleccionista de mentiras?

FOTO: Captura yolandaamor

Yolanda Andrade no dejó pasar el momento y publicó en sus historias el siguiente mensaje:

“Siempre dices que no te gustan las mentiras… Ahora las coleccionas”. Yolanda Andrade

La publicación fue acompañada del titular de la noticia en la que se informaba cómo fue vista la madre de Cristian Castro, con oxígeno y en silla de ruedas, junto con la frase:

“Siempre con lo mismo”, se lee en la publicación de Instagram.

La conductora de Sinaloa se ha mantenido alejada de las cámaras debido a los padecimientos que han deteriorado su salud, afectando su movilidad y su capacidad para hablar.

“Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, dijo Andrade el pasado mes de agosto.

En 2023, Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia por una hemorragia cerebral, lo que marcó el inicio de una etapa difícil en su vida, con síntomas como visión doble, intensos dolores de cabeza y dificultades para hablar, que la obligaron a alejarse temporalmente de la televisión.

Yolanda pregunta por una demanda

FOTO: yolandaamor

La estrella de “MoJoe” también compartió otra historia con la pregunta:

“¿A poco te demandó @jorgitocarbajal? #grommer” yolandaamor, Instagram

Refiriéndose al conductor del programa de espectáculos Jorge Carbajal, acompañada del hashtag #grommer.

La serie de publicaciones cerró con un fragmento de la entrevista en el AICM a Verónica Castro, donde se puede escuchar cuando respondió a la reportera:

“¿Ves? Gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas… es una persona negativa, vele la cara”. Verónica Castro

Hasta el momento, Verónica Castro no ha emitido una respuesta oficial sobre las publicaciones de Yolanda Andrade en Instagram.