¿De qué se acordó? Yolanda Andrade lanza misterioso mensaje a Verónica Castro

Yolanda Andrade afirma que tuvo un romance con Verónica Castro.

Yolanda Andrade mandó un misterioso mensaje a Verónica Castro, con quien, sostiene, mantuvo un romance hace varios años. A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió una imagen de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué decía el misterioso mensaje de Yolanda Andrade a Verónica Castro?

Además de la imagen de la Virgen de Guadalupe, Yolanda Andrade no tuvo reparos en etiquetar a Verónica Castro en un inusual mensaje, en donde se limitó a afirmar que sólo ellas dos sabían, por lo que se especula que podría ser un recuerdo a algo que habrían vivido juntas.

“Tú y yo sabemos. Por lo pronto de mi parte te pido reflexión”, escribió Andrade.

El misterioso mensaje se da luego de que Yolanda Andrade sufriera una recaída de salud, la cual se ha visto comprometida desde hace varios meses y que la llevó a estar varios días en un hospital.

Aunque el mensaje lo lanzó en redes sociales, Verónica Castro se pronunció tras ser aludida por la presentadora y, tras la polémica, decidió retirarse del mundo del espectáculo.

Además, luego de su misterioso mensaje, Andrade no ha revelado a qué se refiere.

Previo a que Andrade lanzara el mensaje directo a la protagonista de “Rosa Salvaje”, Lorena Meritano, actriz argentina y expareja de Yolanda, afirmó, en una entrevista retomada por el programa “De todo para la mujer”, que la conductora aún mantiene en contacto con Castro.

“Ellas hablan todavía, claro. Alguien me lo comentó por ahí, ellas hablan. No me lo dijo Yolanda. No creo (que haya reconciliación) porque es algo que ya quedó en el pasado, pero una amiga de ellas me dijo ‘ellas hablan’. Al final eso es show”

La relación entre Castro y Andrade

Fue hace cuatro años cuando Yolanda Andrade afirmó que se había casado con una mujer en Europa, aunque la conductora no reveló el nombre, se especuló que había sido Verónica Castro.

Al principio, los rumores no los desmintió Yolanda Andrade; sin embargo, después comenzó a dar detalles de la supuesta relación amorosa que había sostenido con la madre de Cristian Castro.

En medio de la polémica, Verónica Castro anunció su retiro de los reflectores y, aunque ha tenido apariciones en la pantalla, se ha negado a hablar del tema.

Sin embargo, Yolanda Andrade no se ha cansado de afirmar y defender que sí tuvo un romance con la guapa actriz y que, incluso, la llegó a seguir hasta Francia.