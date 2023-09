¿Le hicieron brujería? Yolanda Andrade no descarta que con “trabajos” dañaron su salud

La salud de Yolanda Andrade ha mantenido en vilo a sus fans y a los medios de comunicación. Desde hace meses retomó sus actividades de trabajo usando un parche en el ojo y en su proceso de recuperación ha contado con el apoyo incondicional de su amiga Montserrat Olivier, lo que ahora causa revuelo es que la conductora no descarta que le hayan hecho brujería para dañarla.

Respecto al parche que tiene en un ojo y los lentes que debe de usar, Yolanda Andrade explicó que se debe a que tuvo un problema en su cabeza. En abril pasado fue a parar al hospital por una hemorragia, le diagnosticaron un aunerisma en el cerebro y los médicos le siguen practicando estudios. Sobre los días de enfermedad que ha pasado, la presentadora planteó que posibilemente le hicieron “trabajos”.

De lo que recuerda, Yolanda Andrade, contó al programa “Primer Impacto” que el día que tuvo la hemorragia no sabe bien qué le pasó. Su siguiente declaración fue que no descarta haber sido víctima de brujería.

“Me metí a la regadera, así tal cual, me hice bolita y dije: ‘Dios mío, que esto sea agua bendita y me cure”

Al no contar con una explicación sobre su problema de salud, insinuó que podrían ser resultados de algún conjuro por parte de alguien que la quiere dañar.

“Tuve unos episodios bien raros porque me empezaron a decir: ‘tú tienes un trabajo, una brujería, un no sé qué, un hechizo'”

La presentadora contó lo que hizo para evitar enfrentarse a problemas si su mal tiene que ver con la brujería.

“No fue así de que fui con el curandero para que me dé el remedio de eso. (Me ayudaron) las misas, el creer en Dios, el no estar pensando eso, mi fe, la Virgen de Guadalupe, o sea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?”

Yolanda Andrade