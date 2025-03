GENERANDO AUDIO...

Yolanda Andrade responde a productor que habló de su salud. Foto: Getty Images

Yolanda Andrade habría hecho una nueva aclaración sobre su estado de salud, misma con la que responde al productor Enrique Gou, quien reveló en una entrevista que la famosa había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

En un audio que circula en redes sociales, la conductora reaccionó molesta por dicha información; expresó: “qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así”.

Esta queja de Yolanda Andrade surge pocas semanas después de que se publicara la noticia falsa sobre su muerte. Situación por la que también hubo una aclaración y por la que la presentadora dio pruebas de que está “más viva que nunca”.

Yolanda Andrade habló en el canal de YouTube del comunicador Carlos Alberto, sobre lo que el productor Enrique Gou llegó a comentar de su salud ante medios de comunicación. La cantante reaccionó a las palabras del creador teatral sobre su aparente diagnóstico de una enfermedad incurable.

“Respecto a este señor, yo anoche te estaba escuchando, Carlitos, en la madrugada, es que me cuesta mucho trabajo dormir. Y de pronto te oigo y dije: ¿cómo? Si este señor fue el que me habló. Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Si se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada. En fin, la gente me sorprende”

Señaló Yolanda Andrade

La conductora de “Montse & Joe” habló sobre lo revelado por Gou a través de un mensaje de Audio que envió a Carlos Alberto. No fue específica sobre si el diagnóstico es verdad o no y se escuchó con dificultades para hablar con normalidad en la grabación.

Yolanda Andrade, se quejó de la declaración de Alejandro Gou, en el minuto 32:23…

Yolanda compartió que ve los programas del comunicador en la madrugada porque tiene dificultades para dormir.

¿Qué dijo Enrique Gou de la salud de Yolanda Andrade?

En un encuentro con los medios, el productor de teatro, Enrique Gou, contó que Yolanda Andrade se había comunicado con él para hablarle de su condición. Incluso, aseguró que la presentadora se había trasladado a Estados Unidos para someterse a un tratamiento.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado, creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso”

Dijo Alejandro Gou al canal de YouTube “BerisTime”

Su declaración despertó la molestia de Yolanda Andrade.

