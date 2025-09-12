GENERANDO AUDIO...

Yolanda Andrade reaparece y habla de su salud. Foto: Getty Images

La conductora Yolanda Andrade reapareció en un evento público tras varias semanas de ausencia y habló con la prensa sobre el difícil proceso de salud que ha enfrentado en los últimos meses.

Durante una serie de preguntas del programa “Hoy Día”, Andrade confesó que vivió una etapa muy complicada en la que incluso perdió la capacidad de realizar actividades cotidianas.

“Yo no podía caminar. No podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos, obviamente lloraba mucho, no podía tampoco dormir”, relató con franqueza.

La también actriz explicó que, pese a las limitaciones físicas y emocionales que atravesó, ha encontrado fortaleza en la resignación y en la disciplina médica que sigue.

“Aprovecho cada día y se llama resignación y hay que adaptarnos todos. Hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan”, señaló.

En su testimonio también recordó con un tono peculiar un episodio que vivió durante este proceso, al asegurar que llegó a sentirse perseguida por “una bruja” que pasaba frente a su casa en una escoba.

“Le pedí de favor que ella me dejara en paz, que no estaba bien, que esas cosas se regresan y que, por favor, me dejara en paz, que no era para tanto”, compartió.

La conductora, recordada por programas como Mojoe y Netas Divinas, ha sido una figura constante en la televisión mexicana, aunque en los últimos años se ha visto obligada a pausar su carrera por motivos de salud.

Yolanda Andrade lleva años enfrentando problemas de salud, en 2023 fue hospitalizada de emergencia por una hemorragia cerebral, lo que marcó el inicio de una etapa difícil en su vida, con síntomas como visión doble, intensos dolores de cabeza y dificultades para hablar, que la obligaron a alejarse temporalmente de la televisión.

Hoy, con más claridad sobre su diagnóstico, Andrade opta por enfrentar la adversidad con fortaleza, humor y la misma sinceridad que la ha distinguido a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria en los medios.