La conductora y actriz Yolanda Andrade rompió el silencio sobre su estado de salud y confirmó que enfrenta dos enfermedades degenerativas incurables, que afectarán progresivamente su movilidad y su capacidad para hablar.

A pesar del diagnóstico, la presentadora se mostró con ánimo firme, agradecida por el cariño del público y enfocada en sus proyectos futuros.

En entrevista con Telediario y a su llegada a la CDMX tras haber estado en Tulum, Andrade compartió que los médicos le han dado dos diagnósticos sin cura.

“Entonces, conclusión: médicamente, científicamente, me puedo morir antes que ustedes. Pero eso lo decide Dios”, dijo Yolanda Andrade.

La también actriz explicó que las enfermedades que padece le provocarán pérdida de movilidad y del habla con el paso del tiempo.

“Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”.

Yolanda Andrade