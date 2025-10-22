Yolanda Andrade rompe en llanto en reencuentro con Montserrat Oliver, regresa a televisión

| 09:47 | Georgina Becerril | Agencias
Yolanda Andrade preocupa por su estado de salud.
Yolanda Andrade. Foto: Getty

Yolanda Andrade no pudo contener el llanto ante la presencia de su amiga y compañera Montserrat Oliver, quien le dio la bienvenida a su llegada a las instalaciones de la XEW en la Ciudad de México durante de grabación de “Montse & Joe”. La conductora llevaba ausente del programa desde febrero de este año por cuestiones de salud.

“Te extrañé”, le dijo a Montserrat a Yolanda Andrade. “Te amo con todo mi corazón. Te extrañé mucho”, agregó con voz entrecortada.

“Yo también”, respondió Yolanda con lágrimas en los ojos. Y se mostró sorprendida por el recibimiento que le prepararon, el cual estuvo lleno de festejos y porras.

La salud de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade padece dos enfermedades degenerativas sin cura, siendo una de ellas el aneurisma cerebral, que fue diagnosticado en 2023 y la ha afectado con secuelas como fotofobia, problemas de movilidad y de habla. 

La conductora de televisión confirmó que dichos padecimientos sin cura, “poco a poco” le han causado problemas en el habla y en su movilidad.

