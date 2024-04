¿Yolanda Andrade se despide de sus fans? Desata polémica con un video y Montserrat Oliver piensa regañarla

¿Yolanda Andrade lanzó un video de despedida? La conductora desató una nueva polémica porque a días de su reciente recaída por problemas de salud, hizo una publicación que alertó a sus fans. Por el mensaje que mandó, su amiga, Montserrat Oliver, señaló que está pensando regañarla.

Hace poco, la misma Yolanda Andrade comentó que había pasado por dificultades, como lidiar con el dolor debido al aneurisma por el que fue hospitalizada. Montserrat confirmó su recaída, detallando que su problema en el ojo la hace llorar y le impide ver la luz, además de que se filtró que, por su enfermedad, la presentadora ha estado “postrada en cama”.

Yolanda publicó un video que algunos de sus seguidores consideraron un mensaje de despedida. Las imágenes alertaron a sus fans, quienes están al pendiente de su enfermedad.

En el video, Yolanda manda un beso a la cámara y hace varias veces una aparente señal de adiós con la mano. Segundos después, pide guardar silencio.

Además, junto a la publicación, escribió el mensaje: “mi amor y agradecimiento eternamente”.

En declaraciones a la prensa, la amiga y expareja sentimental de Yolanda Andrade, Montserrat Oliver, comentó que el estado de salud de la conductora “no es vida” y externó que, a pesar de lo anterior, piensa regañarla por los videos que publica.

“Ay ya, sí, me chocan sus videos. No sé por qué hace esas cosas (…) Ahorita le voy a hablar y la voy a regañar, pero no, nada qué ver, todo bien gracias a Dios”.

Montserrat Oliver.