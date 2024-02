¿Recayó? Yolanda Andrade sorprende al aparecer con oxígeno; ella revela por qué

Yolanda Andrade sorprende al aparecer con oxígeno. Foto: Cuartoscuro

Yolanda Andrade alarmó a sus seguidores cuando apareció utilizando oxígeno, luego de haber enfrentado un delicado cuadro de salud. Sin embargo, fue la conductora quien reveló la razón y Unotv.com te da los detalles.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade que apareció con oxígeno?

A través de un video que colocó en su cuenta de Instagram, la conductora compartió el tratamiento al que se está sometiendo y por el que habría tenido el oxígeno. Andrade, incluso, reveló el nombre de su doctora y se dijo impresionada por el apoyo para su salud.

“Aquí estoy robando un poquito de oxígeno que me queda más… La doctora Esmeralda Bastidas tiene unos aparatos muy poderosos, aparte, ella un conocimiento, y estoy muy sorprendida de todo lo que me ha dicho. De todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud”

Advertencias; el siguiente video puede contener lenguaje que pudiera resultar ofensivo. Se recomienda discreción:

Ver más

Dentro del video, Yolanda Andrade afirmó que se encontraba impresionada y, aunque no dio mayores detalles, sí afirmó que desconocía todo lo que estaba mal y lo que curaría.

“Estoy muy impresionada de lo que no sabía que tenía y lo que se va a curar y arreglar”

La conductora y amiga de Montserrat Oliver no dudó en recomendarle a sus seguidores acudir con la doctora que la está tratando.

“Les pido por favor. No estoy recomendando un restaurante ni una faja, es algo médico. Esto tiene mucha seriedad. Por favor, búsquenla, no importa lo que tengan un chequeo”

“Qué alegría”: amigos y fans celebran salud de la conductora

Después de que Andrade informó la atención médica que está recibiendo, amigos y seguidores de la famosa celebraron que se encontrara en camino a la sanación luego de varios meses de ver complicada su salud.

“Qué alegría, mi Joe”, “Te amo y me encanta verte sana y fuerte”, “Qué increíble, Joe. Te mando puro amor y luz”, “Que cada día estés mejor”, “Vas a estar perfecta muy pronto”, “Eres buenaza, Esmeralda”, “Qué gusto escucharte, Joe”, “Bendiciones, Joe. Sé que vas a recuperarte al millón”, “Con Dios adelante seguirás mejorando”, “Eres luz Yolanda. Los tiempos de Dios son perfectos”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.