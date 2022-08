De origen árabe: YosStop revela cómo se llamará su bebé; esto significa

Yoseline Hoffaman, YosStop, revela que su bebé se llamará Amyra; es de origen árabe. Foto: Getty Images

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reveló el nombre de su primogénita y el significado que tiene. La revelación la hizo a través de un video de Facebook, ante el cierre de sus canales de YouTube.

¿Cómo se llamará la bebé de YosStop?

Junto a Gerardo, con quien contrajo nupcias meses atrás, la hermana de Ginny Hoffman y Rayito reveló que su primogénita llevará el nombre de Amyra, de origen árabe, según compartió la feliz pareja.

“Me acordé de este nombre que completo sería Amyra”. YosStop

La polémica influencer detalló cómo fue que llegó a decidir que su primera hija llevaría ese nombre, que, según dijeron, fue sometido a “pruebas” contra el bullying.

“Estaba viendo muchos nombres y ninguno me gustaba, entonces me acordé de un nombre que yo utilizaba cuando era chiquita, antes de que existiera Messenger, existía ICQ y era mi username. Ese nombre es árabe y significa princesa…Y ya, ya hemos pasado por ese momento de decir cómo la podrían bulear, pero creo que no hay como muchas cosas”. YosStop

Y aunque ya está decidido el nombre de su hija, la famosa, que compartió penal con reclusas cuyos casos se hicieron mediáticos, afirmó que le gustaba otro nombre para su pequeña y hasta compartió cómo le dirá de cariño.

“Antes de acordarme de ese nombre, había uno que me gustaba mucho y que sí lo tenía en mente, que es el nombre de Amy, pero yo decía ‘cómo le voy a poner Amy, es como muy gringo, aquí no le van a decir Amy’, como que no me convencía… En diminutivo podría ser Amy. Le vamos a poner con Y. Así se va a llamar y le digo mucho Amy, es con mucho cariño”. YosStop

Hoffman, quien pasó varios meses en Santa Martha Acatitla acusada de pornografía infantil en agravio de Ainara, confesó que desde el momento que supo que se encontraba embarazada supo que tendría una niña.

“El día que me enteré de que estaba embarazada sabía que era una niña, no me pregunten cómo, por qué, simplemente me llegó con una seguridad tremenda, pero tenía razón”. YosStop