YosStop responde a críticas por supuestas terapias sin cédula y manda mensaje a expertos en salud mental

YosStop responde a críticas en su contra- Foto: Instagram y UnoTV

Yosseline Hoffman, influencer mejor conocida como YosStop, respondió a las críticas por las presuntas terapias psicológicas sin cédula profesional. En los días pasados, negó las acusaciones en su contra y en la alfombra roja de “Sonidos de Libertad” señaló que sólo daba coaching, por lo que mandó un mensaje de unión a los expertos de la salud mental.

YosStop responde a las críticas en su contra

La influencer de 33 años asistió a la premiere de “Sonidos de Libertad” en la Ciudad de México y respondió a los expertos de la salud mental que la criticaron por supuestamente ofrecer psicoterapias sin licencia.

“Ya lo dije mil veces, eso no es cierto, lo inventaron. Lo que yo había dado era coaching. De hecho, acabo de subir un video que está muy padre porque invito a los profesionales de la salud mental a unirse en lugar de destruir y sabotear, no sé cuál fuera la intención”. YosStop

Asimismo, reconoció que existen profesionales y especialistas en cualquier materia. “Una de mis metas es formar una comunidad de especialistas”, en donde incluso pretende hablar de la trata de personas, tema de la película “Sonido de Libertad“.

Yosseline invita a expertos a unirse a su causa

Una hora antes de presentarse en el evento de la película, Yosseline Hoffman publicó un video en el que volvió a negar supuestas usurpaciones. “Ya quiero darle la vuelta a este asunto aclarando una vez más que no doy psicoterapias y nunca lo he hecho porque no cuento con los títulos necesarios todavía”.

Los programas que ofrecía en el pasado eran acompañamientos de bienestar sin profundizar. “Por eso decidí estudiar psicología, para expandir mis conocimientos y acompañar a los demás de una manera óptima”, y pidió a los expertos a unir fuerzas con ella.

YosStop anunció su proyecto para ayudar y acompañar a mujeres que están en un proceso de reinserción social tras dejar la prisión. “Aprovechemos el alcance que podemos tener para mejorar la vida de muchas mujeres. Yo no doy terapias, pero con quienes sí, armemos algo muy bueno”, señaló.

Finalmente, pidió a los psicoterapeutas expertos a no esparcir odio criticándola. Por el contrario, les llamó a unir esfuerzos para “hacer algo grande”.