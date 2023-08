YosStop se defiende: “Jamás les he dicho, yo te ayudo”, afirma no ofrecer terapia psicológica

YosStop niega haber ofrecido terapia psicológica. Foto: AFP

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reaccionó tras ser acusada de usurpación de profesión debido a que la influencer ofrece terapias psicológicas, según la denuncia hecha en redes sociales.

La mujer que estuvo detenida en Santa Martha tras ser vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil, se defendió afirmando que ella “en ningún momento” ofreció servicios de psicoterapia.

Ver más

“En ningún momento ofrecí servicios de terapia… Jamás les he dicho ‘yo te ayudo, te cobro tanto’. Jamás. La salud mental no es un circo”, destacó en un video compartido en su perfil de Facebook.

En la grabación, la hermana de Ginny Hoffman se pronunció en favor de la salud mental y enfatizó que nunca ofreció terapias.

“La salud mental no es un juego… Yo nunca he dicho que soy especialista. Ni nada por el estilo”

Ver más

La joven que, se dice, compartió celda con la hija de la actriz Regina Torne, explicó qué era su proyecto “Yo soy balance” en donde, se le acusó de ofrecer servicios de terapia.

“En el 2022 yo hice este proyecto que se llama ‘Yo soy balance’ donde comencé a dar mi workshop (taller) lo empecé a dar en línea y en esta plataforma empecé a meter diferentes cosas de las que yo he hecho y me he certificado como yoga, meditación… Nunca dije ni mencioné nada de terapia psicología”

Hoffman aseguró que las acusaciones en su contra solo fue una campaña en su contra para generar odio y mostró algunos comentarios ofensivos que, dijo, le han hecho llegar por todas las vías digitales posibles.

Ver más

“Básicamente, esto fue una búsqueda de tirar hate (odio) al por mayor disfrazado bajo el código ético del psicólogo que tampoco tiene nada que ver aquí, provocando que yo solo reciba comentarios (ofensivos) por todos lados. Por mi correo, por Instagram, por Facebook”

Además, dijo desconocer por qué quieres buscar problemas con ella, pues, afirmó no desea estar en polémicas ni tener conflictos con ninguna persona.