¿Quién es Yulay, qué tipo de contenido hace y por qué es famoso en YouTube?

Yulay hace videos sobre la sociedad mexicana. Foto: YouTube Yulay.

Yulay es un famoso youtuber, que hace videos sobre la sociedad mexicana y fenómenos de las redes sociales, lo que le ha llevado a tener decenas o cientos de miles de seguidores en Twitter, Facebook, Instagram y en su canal de YouTube.

Hace poco, a través de Instagram, el famoso Yulay informó que ya tiene su canal de YouTube en inglés, lo que le permitió ampliar el alcance de sus contenidos: “¡Nuca imaginé esto! Ni siquiera es un sueño, porque nunca lo imaginé”, dijo en su publicación.

Ver más

Yulay y las causas sociales

Además de los contenidos que realiza, el influencer está comprometido con las causas sociales. Tiene un proyecto que se llama “Yulay Sumando” mediante el que hace donaciones a personas sin hogar, animales desamparados y otras situaciones a las que brinda su ayuda.

En 2023 tomó acción y apoyó a los afectados por el paso del huracán Otis en Acapulco.

A pesar de sus buenas intenciones, el youtuber no se ha salvado de las estafas como la que le hicieron cuando alquiló unas máquinas para remover escombros en Acapulco.

Además de su presencia en las redes sociales, Yulay tiene una marca de ropa (Chico Malo) y una de colchones (Amigous), proyectos de los que, según se sabe, obtiene recursos para realizar sus donaciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Yulay entregó equipo teconológico en una primaria rural

Yulay regaló un trailer lleno de juguetes

Yulay también tiene entrevistas con famosos…

Yulay y las “cholas de Chalco”

Uno de los videos que mayor notoriedad le dio a Yulay fue la entrevista que hizo, en 2020, a una de las integrantes de las “cholas de Chalco”, quienes se hicieron famosas gracias a un reportaje de televisión, hace algunos años.

El youtuber se dirigió al municipio de Valle de Chalco para platicar con una de las jóvenes que, años atrás, se hizo viral en dicha pieza televisiva, en la que explicaba qué significaban ciertas prácticas relacionadas con los cholos, como el uso de las gafas oscuras y su posición.

Yulay y Mafe Walker

Mafe Walker es una mujer que asegura hablar idioma alienígena

Ella mostró su conocimiento del idioma en un programa televisivo

El pasado 14 de junio, el famoso Yulay difundió en YouTube el video de 23 minutos en el que conoce a Mafe Walker; se entrevistó con ella y le preguntó cómo es que desarrolló la capacidad que, supuestamente, posee: hablar alienígena. Ante los cuestionamientos de Yulay, ella respondió:

“La Tierra está elevando la frecuencia. Muchas civilizaciones, antes, estaban en una frecuencia […] Estaban conectadas desde el corazón. Los niños, los chiquitos, están naciendo con esas vibraciones […] Mi presencia ya es de una frecuencia alta”.

Yulay y Karely Ruiz

Karely Ruiz es una modelo y creadora de contenido en OnlyFans

Ella sale en programas de televisión y es invitada a eventos sociales

El famoso Yulay también entrevistó a la modelo Karely Ruiz, quien confesó que se llama Alejandra, aunque sólo sus cercanos le dicen así; Yulay pregunta a sus entrevistados cuáles son los mayores retos que han encontrado en sus carreras. Karely Ruiz respondió:

“Siempre salgo bien arreglada, aunque he salido fodonga a la tienda y me piden fotos […] Siempre voy con mi hermano o mi papá. Me cuido mucho y simplemente soy yo. He llegado a donde estoy yo sola. Ahora ya tengo managers que me ayudan con los eventos”.