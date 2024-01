“Lo que dice bíblicamente”: Yuri afirma que el planeta “no va a durar mucho”

Yuri dice que el planeta “no va a durar mucho”. Foto: Cuartoscuro

Yuri causó polémica por sus comentarios, pues asegura que porque conoce la biblia sabe que el “planeta no va a durar mucho”.

“Para mí, creo yo, que es la última generación de este planeta, por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta”

Durante el programa “Sale el Sol”, la intérprete de “De tras de mi ventana” aseguró que los conflictos como el de Israel y los fenómenos naturales son hechos que se encuentran anunciados en la Biblia, y destacó que “va de mal en peor”.

“Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta. El calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes, no aguanta este mundo y sin Dios, todavía, está peor. Ve lo que pasa en Israel, que es una realidad. Eso es bíblico, los que conocemos la palabra sabíamos que esto iba a pasar y que esto no va a cesar, esto va de mal en peor”

La famosa destacó que vienen momentos difíciles para la humanidad; aunque destacó que no quiere “meterle miedo a la gente”.

“Tenemos que estar preparados porque vienen momentos muy difíciles para la humanidad. Si tú no te agarras de algo, si tú no te agarras de Dios, no vas a poder subsistir. Vienen cosas muy fuertes. No quiero meterle miedo a la gente. Yo soy una mujer que conozco la verdad, conozco la palabra, está pasando lo que la palabra dice, aunque muchos digan que no, está pasando”

Finalmente, afirmó que ante el panorama que ella ve para la humanidad, está preparándose personalmente, así como a su hija Camila.

“Me estoy preparando espiritualmente, estoy preparando a mi hija”