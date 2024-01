Las dos canciones de su repertorio que no le gustan a Yuri; a una le cambió la letra por hablar de incesto

Yuri dice que cambió la letra del “Apagón”. Foto: Cuartoscuro

Yuri ha tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera, que la llevaron a ser una de las cantantes más reconocidas de México; sin embargo, hay dos temas que a la originaria de Veracruz le han causado conflictos: “El Apagón” y “Me tienes que querer”. Unotv.com te da todos los detalles.

Las canciones que no le gustan a Yuri

En una entrevista, la jarocha confesó que desconocía que el tema “El apagón” hablaba de un abuso de un padre a su hija, por lo que la cantante, al darse cuenta, decidió cambiarle la letra, pues no podía seguir entonando el tema, que contradecía su creencia religiosa.

“Al principio sí, cambié dos. El Apagón sí la cambié porque nunca me di cuenta de que era un incesto ‘Ay, era mi papá’. Yo canté por años la canción… entonces yo, cristiana, imagínate y gloria a Dios, Aleluya, o eres o no eres y ahí le tuve que cambiar, con la pena. No pasó nada porque el compositor no estaba vivo y quite ‘era mi papá’”

En el video de la entrevista con Nayo Escobar, que se viralizó recientemente, la cantante afirmó que la historia de “Me tienes que querer” hablaba de una amante, por lo que, por consejo de su pastor, antes de entonarla, da una recomendación para no caer en la infidelidad, como, dijo, ella lo hizo.

“La gente me dice ‘Yuri, por favor, a nosotros que nos importa tu cristianismo, nosotras venimos a ver a la cantante, no a la cristiana’ entonces mi Pastor me dijo ‘la tienes que cantar, pero antes vas a dar una pequeña cátedra de lo que es adulterio’. Entonces cada vez que yo canto esa canción les digo que yo la canto no por gusto, sino por necesidad… les digo ‘si estás en este rollo, vas a terminar como segundo plato, se los digo porque yo viví eso’”