Yuri no se arrepiente de sus declaraciones: “Soy jarocha y me vale gorro”

Yuri se considera una mujer “transparente”. Foto: CLB.

Yuri se considera una mujer muy segura de sí, tan es así que no tiene filtros a la hora de opinar sobre ciertos temas y jamás se ha arrepentido de alguna declaración.

“Soy tan jarocha que me vale gorro todo, soy así. Yo creo que es por mi temperamento, soy una mujer muy segura”, dijo la cantante en exclusiva para Unotv.com.

La intérprete mexicana reveló, que al no tener filtros, a veces se ha metido en algunos problemas por ser sincera, pero que nunca ha hecho algo o dicho cosas por lastimar a los demás.

“Yo conozco a otras artistas que viven una vida aquí frente a las cámaras y en privado tienen otra, eso es muy respetable, pero no, yo no le tengo miedo a la gente, le tengo temor a Dios. No me ando cuidando sobre mis comentarios”. Yuri.

También compartió Yuri que su esposo, Rodrigo Espinoza siempre la está regañando por “decir las netas”: “no tengo miedo al qué dirán o a que la gente me juzgue, repito, soy una mujer muy segura, gracias a Dios”.

Yuri disfruta más que nunca la maternidad

La hija de Yuri, Camila, tiene 15 años, y ahora más que nunca Yuri valora estar con ella y le da prioridad al tiempo en familia: “cuando vez a tu hija y es un bebé, pues sientes que no entiende muchas cosas o que no siente las ausencias, pero ahorita, que es toda una señorita, sí me reclama tiempo para ella”.

La jarocha ha trabajado en atender mejor a sus hija y las necesidades de ella: “mi esposo ha sido básico, además de ser un excelente pareja, es un extraordinario papá, ha sido fundamental en nuestras vidas”.

“Cuando veo mujeres que tienen cinco hijos yo siempre pienso que les voy a poner un altar con velas, mis respetos, ser mamá es una gran responsabilidad. Es complicado estar bien con tu familia, con Dios, con tu público, estar bien contigo y con la familia, es un reto”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día

Prepara bioserie

Yuri acabó de escribir su bioserie y espera que pronto salga a la luz. La cantante tiene pensado que Fernanda Castillo la interprete en su etapa de adulta joven.

“Me encanta Fernanda Castillo, creo que es una estupenda artista, el otro día me puse a verla con el pelo rubio y flequito y se veía muy chulis, haría sin duda un papelazo. Ella es la que yo quiero”, reveló la cantante.

Los derechos de la bioserie los tiene Televisa por cinco años, sin embargo, varias plataformas ya se pusieron en contacto con la jarocha pues están interesados en producirla.

La intérprete de “Detrás de mi ventana” aseguró que en la serie se hablaran de todas las etapas de su vida, las altas y bajas que ha tenido que enfrentar, así como la polémica que en algunos momentos de su carrera la ha seguido.