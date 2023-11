Yuri quiere a Fernanda Castillo como protagonista de su bioserie

Yuri quiere que Fernanda Castillo la interprete en bioserie. Foto: Gettyimages.

Yuri acabó de escribir su bioserie y espera que pronto salga a la luz. La cantante tiene pensado que Fernanda Castillo la interprete en su etapa de adulta joven.

“Me encanta Fernanda Castillo, creo que es una estupenda artista, el otro día me puse a verla con el pelo rubio y flequito y se veía muy chulis, haría sin duda un papelazo. Ella es la que yo quiero”, reveló la cantante a Unotv.com.

Los derechos de la bioserie los tiene Televisa por cinco años, sin embargo, varias plataformas ya se pusieron en contacto con la jarocha pues están interesados en producirla.

La intérprete de “Detrás de mi ventana” aseguró que en la serie se hablaran de todas las etapas de su vida, las altas y bajas que ha tenido que enfrentar, así como la polémica que en algunos momentos de su carrera la ha seguido.

¡Sin tapujos! así es la relación de Yuri con su hija

Yuri no teme revelar “obscuros” pasajes de su vida en una bioserie pues considera que siempre ha sido una mujer frontal, transparente y honesta, incluso con su hija Camila Espinosa de 15 años.

“Siempre he sido transparente con ella, por ejemplo, el otro día me encontré aun ex enamorado en un restaurante y pues me dio mucho gusto verlo, me abrazó con mucho cariño y mi hija incluso me preguntó por qué me había saludado así, le explique que cuando era joven había sido mi novio (…), era Eduardo Yañez, compartió Yuri.

Regresa al Auditorio Nacional

Después de una extensa gira, Yuri volverá el 8 de diciembre al Auditorio Nacional con “Euforia Tour 2.0”, se trata de un show completamente renovado con escenografía, canciones y vestuarios diferentes.

“Acabo de descubrir esa escenografía que en 23 segundos te quitan el vestuario, digo no la inventé yo, pero la voy a usar, y van a ver un escenario espectacular, a lo mejor salen elefantes o mariposas. Ustedes saben que yo no me voy a quedar en un escenario con un micrófono y un vestido no, yo no puedo”, finalizó la cantante.