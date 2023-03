“¿Cuál es el problema?”: Yuridia responde a quienes la acusan de “abandonar” a su hijo

Yuridia volvió a demostrar que no se quedará callada ante sus detractores, y ahora, la cantante respondió a quienes aseguran que abandonó a su hijo Phoenix, quien vive con su padre, el exparticipante de “La Academia”, Edgar Guerrero.

A través de sus redes sociales, la famosa, que se vio envuelta en la polémica con Pati Chapoy por las críticas a su físico, negó que haya abandonado a su hijo y afirmó que la sociedad no está acostumbrada a ver que un padre se quede al cuidado de sus hijos.

“Yo no sé de dónde sacan que yo boté y abandoné a mi hijo, si vivió conmigo mucho… Lo que están diciendo no es verdad, y aunque su papá lo hubiera cuidado desde chiquito y hubiera vivido con su papá desde muy chiquito, ¿por qué le llaman abandono de mi parte o que lo boté? ¿Cuál es el problema de que el padre se haga cargo de su hijo más que la mamá? No estamos acostumbrados como sociedad a ver eso”.

Yuridia.