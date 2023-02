“Me das risa”: Yuridia respondió a Esteban Macias por llamarla prepotente

Yuridia no limitó las acusaciones y señalamientos contra Pati Chapoy y los integrantes de Ventaneando, pues la intérprete de “Qué agonía” también expuso a Esteban Macias, quien la acusó de ser prepotente.

La cantante que saltó a la fama tras su participación en la cuarta generación de “La Academia”, junto a Erasmo Catarino, aseguró que Macias, quien trabaja en la misma televisora que Pati Chapoy, hizo un comentario en donde daba a entender que sólo los paisanos de Yuridia eran los que la apoyaban.

“Una vez me tocó ir a una entrevista con él … Todo bien, hizo su trabajo, se apagaron las cámaras y me preguntó ‘¿cuántos discos vendiste?’, no me acuerdo, pero pon tú le dije 3 millones. Me dijo ‘ah sí, pero cuántos habitantes tiene Hermosillo’ y yo le dije 3 millones… así como diciendo que los únicos que te apoyan son los de tu pueblo”.

Yuridia.