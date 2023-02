Desde hace un par de días, Yuridia y Paty Chapoy mantienen una “pelea” por la negación de la cantante a responder preguntas al equipo de Ventaneando, pues la comunicadora afirma que la intérprete de “Ya te olvidé” vetó a su programa por llamarla “gorda”.

Por otro lado, en redes sociales siguen apareciendo videos de los momentos de tensión entre Yuridia y Paty Chapoy, ya que varios usuarios aseguran que este pleito inició desde años atrás.

La enemistad entre Yuridia y Paty Chapoy se remonta a 2005, cuando la cantante obtuvo el segundo lugar en el programa “La Academia”, siendo el inicio de una fructífera y exitosa carrera musical.

En redes sociales, circulan varios videos en los que Paty Chapoy opina sobre el desempeño y la imagen de Yuridia, delante y detrás de cámaras, ya que en una ocasión, la comunicadora le dijo a otras personas que la cantante necesitaba un representante que “piense en lo que ella no piensa”.

“Lo que le digo a Yuridia es que necesita un representante que la ubique, que la controle (…) con alguien que esté pensando lo que tú no piensas”, dice Paty Chapoy con evidente incomodidad.

Por éste y otros momentos en los que los conductores de Ventaneando se burlan de Yuridia, los fans y seguidores de la cantante crearan el hashtag #YuridiaNoEstasSola, en apoyo a la intérprete de “Ángel”.

Los usuarios de redes sociales critican que Paty Cahpoy siga sin disculparse con Yuridia por haber criticado su cuerpo, pues hace unos días, durante una entrevista con el Escorpión Dorado, la comunicadora volvió a referirse a Yuridia como “gorda”.

“No somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió de La Academia estaba muy pasada de peso; siempre comentamos en el programa que era una tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Hasta el día de hoy, no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí o de la gente de Ventaneando”, dijo Paty Chapoy.