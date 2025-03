Zayn Malik rindió tributo a One Direction en CDMX 10 años después de dejar la banda

GENERANDO AUDIO...

A Zayn Malik aún le quedan dos conciertos más en la CDMX. Foto: GettyImages

Zayn Malik tuvo su primer concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, de tres, donde rindió tributo a One Direction y a su excompañero Liam Payne, quien murió en Argentina en octubre pasado.

El cantante de 32 años no olvidó sus raíces cuando inició su carrera musical en la boy band y empezó su concierto con “Night Changes”.

El grito de las fans no se hicieron esperar y es que es la primera vez que el también compositor británico canta esa canción tras su salida del grupo.

Hace 10 años fue cuando el cantante decidió abandonar la boy band con la cual alcanzó el éxito y donde estuvo cinco años.

TE PUEDE INTERESAR: Así fueron las visitas de One Direction y sus integrantes a México

Las “Directioners”, fans de One Direction, enloquecieron y recordaron el tiempo en que Zayn estuvo en la banda y quisieron guardar ese momento en sus celulares.

Pero Zayn tenía preparada muchas sorpresas para su primera presentación en solitario en México con su gira “Stairway to the sky“.

Homenaje a Liam Payne

Zayn Malik aprovechó su presentación en la Palacio de los Deportes para rendirle un homenaje a su amigo y compañero de One Direction Liam Payne, quien murió en octubre del año pasado cuando cayó desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires Argentina.

Durante la presentación, las pantallas del lugar proyectaron el mensaje: “Liam Payne. 1993-2024. Te amo, hermano”, con música de “Stardust”, provocando una sentida reacción entre el público.

A lo largo del concierto, Zayn Malik interpretó varios canciones que emocionaron e hicieron gritar a las 18 mil personas que se dieron cita en el “Domo de cobre”.

Después de cantar “Night Changes”, siguió con “My Woman”, “Birds on a Clound”, “Dreamin”, “Lied to in the bag” y con “Ignorance Ain’t Bliss” puso a bailar a los presentes.

El repertorio del cantante también incluyó temas como “Sweat”, “It’s you”, “Shoot at will”, “Last request”, “Pillowtalk”, “Concrete Kisses” y “What i am”.