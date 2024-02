Zendaya dice tener más inteligencia emocional por los papeles que ha interpretado

Zendaya, a sus 27 años de edad, se ha convertido no solo en un ícono de belleza y moda, sino en una de las actrices con un futuro más prometedor dentro de la industria del cine y la televisión.

La versatilidad de los proyectos en los que ha participado le han permitido, según declaró en exclusiva para Unotv.com, adquirir mayor inteligencia emocional, pues le han dado la posibilidad de aprender más sobre su persona y los que la rodean.

La actriz, que recientemente visitó la CDMX para presentar su cinta “Dune 2”, platicó sobre lo importante que es para ella encontrar historias y personajes que “la muevan”, que la hagan sentir conectada y se sientan humanas.

“Creo que soy una persona muy sensible, no se necesita mucho para moverme, pero me atraen las historias que me hacen sentir conectada, que se sientan humanas, que se sientan como que se puede ver un poco de tu alma dentro de ellas, aunque sean circunstancias más allá de ti o de tu persona”.

