Donald Trump ya sufrió un atentado que puso en riesgo su vida. Fotos: AFP

La aparición del código “86 47” en una publicación en Instagram de James Comey, exdirector del FBI, es investigada como una posible amenaza contra el presidente Donald Trump. El mensaje, representado con conchas marinas sobre la arena, fue interpretado por autoridades y funcionarios como una incitación al asesinato del mandatario, lo que provocó reacciones y abrió una investigación por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

¿Qué significa el código “86 47” publicado por James Comey?

El código numérico “86 47” apareció en una imagen publicada por James Comey en su cuenta de Instagram. La imagen mostraba conchas marinas organizadas sobre la arena formando dichos números. El post fue eliminado posteriormente por el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según interpretaciones de funcionarios estadounidenses, el número “86” puede referirse a una expresión utilizada en el argot estadounidense con el significado de “eliminar”, “matar” o “deshacerse de”

Por otro lado, el número “47” ha sido relacionado con la posición presidencial que ocupa Donald Trump en la historia de Estados Unidos

Reacciones oficiales ante el mensaje de James Comey

La publicación de James Comey generó reacciones inmediatas entre funcionarios y agencias de seguridad.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, escribió en la red social X:

“El exdirector del FBI James Comey instó al asesinato de @POTUS Trump. (El) Departamento de Seguridad Interior y el Servicio Secreto investigan esta amenaza y responderán apropiadamente”

Por su parte, Donald Trump Jr. acusó directamente a Comey de incitar al asesinato de su padre

acusó directamente a de incitar al asesinato de su padre Kash Patel, actual director del FBI, confirmó que está al tanto de la situación y en comunicación con el Servicio Secreto

James Blair, asesor legislativo y político de la Casa Blanca, también reaccionó en redes sociales:

“Este es un llamado de alerta de Jim Comey a terroristas y regímenes hostiles para matar al presidente de Estados Unidos mientras viaja por el Oriente Medio”

James Comey eliminó el mensaje y ofreció una explicación

Tras la controversia, James Comey eliminó la imagen de su cuenta de Instagram.

Aclaró el motivo de la publicación y negó cualquier intención violenta. En sus palabras:

“(Se trataba de una) fotografía de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político. No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré”

Donald Trump ha sido blanco de amenazas en el pasado

El presidente Donald Trump ha enfrentado diversos incidentes relacionados con su seguridad. En julio de 2024, fue víctima de un intento de asesinato durante un mitin electoral, donde recibió una herida en la oreja.

Este nuevo incidente con el código “86 47” se suma a una serie de amenazas que han puesto en alerta a las autoridades estadounidenses.

