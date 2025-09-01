GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Estados Unidos sigue implementando cambios para la emisión de visas a personas extranjeras que tengan la intención de ingresar a su país. Ahora, entrará en vigor una nueva disposición en las entrevistas que afectará a menores de 14 años y mayores de 79 años.

Entrevistas para menores de 14 y mayores de 79 para tramitar visa

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que a partir de mañana, 2 de septiembre, los menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista para la visa de no inmigrantes.

Esto significa que, a partir de la nueva disposición, deberán presentarse físicamente para una entrevista consular con un oficial.

¿Quiénes califican para una exención de entrevista para visa?

Los solicitantes que quedarán exentos de entrevista, de acuerdo con la última actualización, son:

Personas que solicitan visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1

Solicitantes en renovación de visas de turista con validez de diez años, siempre que la renovación ocurra dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior

Aún con exención, funcionarios consulares podrán solicitar entrevistas

Es importante señalar que, incluso en los casos en los que aplique la exención de entrevista, los funcionarios consulares podrán requerir una entrevista en persona caso por caso.

