GENERANDO AUDIO...

Desfile en Chicago por el Día de la Independencia de México. Foto: AFP.

La comunidad mexicana en Chicago celebró este domingo 14 de septiembre el desfile del Día de la Independencia, a pesar del aumento de la presencia de fuerzas federales en la ciudad ordenado por el presidente Donald Trump.

La celebración incluyó música de mariachis, banderas mexicanas y vestimentas típicas. Los asistentes se reunieron en las calles del centro de Chicago para presenciar carrozas, bailes tradicionales y eventos culturales, mientras que niños y familias se alinearon a lo largo del recorrido para participar en el evento.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Operativo federal en Chicago: “Operación Midway Blitz”

La realización del desfile ocurrió tras el anuncio de la administración Trump sobre una nueva estrategia de control migratorio en Chicago y otras zonas de Illinois, conocida como “Operación Midway Blitz”. Este operativo incluye el despliegue de agentes federales y otras acciones relacionadas con el control de la inmigración ilegal.

El mandatario republicano ha planteado en las últimas semanas el envío de oficiales federales y miembros de la Guardia Nacional a ciudades con gobiernos de mayoría demócrata, como Chicago, como parte de una política de combate contra el crimen y la inmigración irregular.

Presencia federal genera protestas en Chicago

El aumento de efectivos federales y las declaraciones de Trump han provocado protestas en distintos puntos de Chicago y en los suburbios cercanos. Manifestantes han expresado su rechazo al operativo, argumentando que se trata de una medida coercitiva similar a las acciones emprendidas durante su administración previa.

Aunque no se ha reportado un despliegue militar a gran escala como los realizados anteriormente en ciudades como Los Ángeles o Washington D. C., residentes y líderes comunitarios han expresado su preocupación por el impacto del operativo en la comunidad migrante.

A pesar del contexto, el desfile del Día de la Independencia de México transcurrió con participación activa de la población, sin reportes oficiales de incidentes relacionados con el operativo federal durante el evento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]