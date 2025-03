Donald Trump impuso aranceles del 25% a los automóviles que no se fabrican en Estados Unidos, lo que podría generar un impacto en el T-MEC.

Según el subsecretario de Prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields, los vehículos a los que se aplicará este impuesto son:

🚨Today, President Donald J. Trump signed a proclamation invoking Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 to impose a 25% tariff on imports of automobiles and certain automobile parts, addressing a critical threat to U.S. national security. The 25% tariff will be applied…

La medida también aplica para piezas clave de automóviles como motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos con procesos para ampliar “los aranceles sobre piezas adicionales” en caso de ser necesario.

El asistente especial del presidente Donald Trump aseguró que los automóviles que cumplan con las cláusulas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedarán libres de aranceles.

Sin embargo, lo anterior será hasta que el secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), anuncie un proceso para aplicar impuestos a su contenido “no estadounidense”.

La tarde de este miércoles 26 de marzo, el presidente Donald Trump impuso aranceles del 25% a los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos.

.@POTUS: "What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States… business is coming back to the United States so that they don't have to pay tariffs… This will continue to spur growth like you haven't seen before." pic.twitter.com/GaMESdhpmE