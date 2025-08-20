GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en México, enfrenta condiciones de aislamiento extremo en prisiones de Estados Unidos, según denunciaron sus abogados ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

En dos cartas enviadas en agosto, los litigantes César de Castro y Valerie Gotlib detallaron que su cliente ha perdido más de 14 kilos, no ha tenido acceso a sus documentos legales y apenas lograron hablar con él el pasado 31 de julio, tras ocho meses sin comunicación.

Maltrato en cárceles de Virginia y Colorado

De acuerdo con la defensa, cuando García Luna estuvo en la prisión USP Lee, en Virginia, fue recluido en un área de castigo pese a no tener faltas disciplinarias. En ese lugar no pudo ducharse, afeitarse ni comer con cubiertos; además, sólo recibió un cambio de ropa interior.

Actualmente, se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde también está recluido Joaquín “Chapo” Guzmán. Ahí, su situación mejoró parcialmente: ya puede bañarse y comer con utensilios, pero continúa sin acceso a los materiales legales necesarios para preparar su apelación.

Piden aplazar apelación de García Luna

Los abogados denunciaron que en lo que va del año sólo se les ha permitido tres horas de comunicación con su cliente, lo que dificulta la revisión de documentos como la transcripción del juicio, que suma más de 2 mil páginas.

Por esta razón, solicitaron a la Corte un tercer aplazamiento para presentar la apelación contra la sentencia de 38 años de prisión impuesta en octubre de 2024 por narcotráfico y delincuencia organizada. La defensa pidió que el nuevo plazo se fije para el 18 de diciembre de 2025.

La Corte aún no define si concederá la prórroga solicitada.

