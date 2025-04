Una avioneta Cessna 310 se estrelló este viernes cerca del aeropuerto de Boca Ratón, en Florida, y se prendió fuego al impactar en una calle concurrida, informó la policía local. El accidente, que causó conmoción entre residentes y testigos, representa el segundo incidente aéreo en Estados Unidos en apenas dos días.

El sitio FlightRadar24 mostró que la aeronave sobrevoló varias veces la zona antes del impacto. Testigos en redes sociales afirmaron haber escuchado varios zumbidos antes de que la avioneta se precipitara y explotara. “Todo el edificio tembló”, dijo uno de ellos a CNN.

Yet another plane crash. A small plane crashed in Boca Raton, Florida. There are reports of casualties, sadly. Is that guy from The Real World, Sean Duffy, still babbling about water pressure and appliances? pic.twitter.com/X2ZsgPgchA

El alcalde Scott Singer expresó sus condolencias: “Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este trágico suceso. Pedimos paciencia y respeto para las familias mientras continúan las investigaciones”.

ANOTHER plane has crashed – this time in in Boca Raton, Florida.



The plane was a Cessna 310R with a passenger capacity of 4-6 people – it was seen circling the airport possibly burning fuel before the crash.

