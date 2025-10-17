GENERANDO AUDIO...

El incidente ocurrió cerca de las 5:00 pm. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Tres personas murieron tras el accidente de un avión en Bath Township, Michigan, informó el Departamento de Policía y Bomberos de ese municipio en un comunicado emitido el 16 de octubre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 5:00 p. m. cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road, donde los servicios de emergencia respondieron a un reporte de accidente aéreo.

Las autoridades confirmaron que tres pasajeros se encontraban a bordo del avión y que todos fueron localizados sin vida en el sitio del siniestro. Sobre la aeronave, se sabe que estaba registrada en México y se trataba de un Hawker 800 XP con matrícula XA-JRM.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

FAA investiga las causas del accidente

El comunicado señala que la Administración Federal de Aviación (FAA) acudió al lugar investigando el incidente para determinar las posibles causas del desplome del avión.

Hasta el momento, las autoridades locales informaron que no está claro qué provocó la caída de la aeronave ni cuál era su destino previsto.

Además, se indicó que los socios de ayuda mutua de la región también acudieron al sitio para colaborar con las labores de emergencia y apoyo a los cuerpos de rescate.

Autoridades mantienen resguardo en la zona

El área donde ocurrió el accidente aéreo fue resguardada, mientras los equipos de investigación y respuesta coordinan las acciones de recuperación y análisis del lugar.

El Departamento de Policía de Bath Township precisó que nuevos detalles serán publicados conforme avance la investigación encabezada por la FAA.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la identidad de las víctimas ni sobre la procedencia de la aeronave.