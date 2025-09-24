Acusa Trump triple sabotaje en la ONU: escaleras, teleprompter y audio

GENERANDO AUDIO...

Según Trump, los eventos comenzaron con las escaleras eléctricas. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un “triple sabotaje” su reciente participación en la Asamblea General de la ONU, donde asegura que una serie de incidentes comprometieron su intervención ante líderes mundiales y una audiencia global.

En una publicación en Truth Social, Trump relató cómo fallas inesperadas comenzaron desde el momento en que él y su esposa, Melania, llegaban al piso principal de oradores, y continuaron durante el desarrollo de su discurso. Según el mandatario, estos eventos no fueron coincidencias.

Escaleras mecánicas fallan al llegar Trump a la Asamblea General

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó que durante su participación en la Asamblea General de la ONU sufrió un “triple sabotaje”. El primero de los incidentes ocurrió mientras él y su esposa, Melania, subían al piso principal de oradores y las escaleras mecánicas se detuvieron de repente.

Trump relató en su red social Truth Social:

“Solo fue porque cada uno sostenía firmemente el pasamanos que no fue un desastre. Esto fue absolutamente un sabotaje, como lo señaló una ‘publicación’ de un día antes en The London Times que decía que los trabajadores de la ONU ‘bromeaban con apagar una escalera mecánica’. ¡Deberían arrestar a las personas que lo hicieron!”

Teleprompter se desactiva durante el discurso

Durante su intervención ante líderes mundiales y una audiencia televisiva global, Trump denunció que el teleprompter dejó de funcionar por completo, obligándolo a dar el discurso sin guía durante aproximadamente 15 minutos.

En su publicación, señaló:

“Inmediatamente, pensé para mí mismo: ‘Guau, primero el incidente de la escalera mecánica, y ahora un teleprompter estropeado. ¿Qué clase de lugar es este?’ Luego procedí a dar un Discurso sin teleprompter… La buena noticia es que el Discurso ha recibido críticas fantásticas.”

Fallas de audio impidieron que líderes mundiales escucharan a Trump

Tras concluir su intervención, Trump aseguró que el sistema de sonido del auditorio estaba completamente apagado, por lo que los líderes mundiales presentes no pudieron escuchar sus palabras, salvo quienes usaron auriculares de intérpretes.

“La primera persona que vi al concluir el Discurso fue Melania, que estaba sentada justo al frente. Le dije: ‘¿Qué tal lo hice?’ Y ella dijo: ‘No pude oír ni una palabra de lo que dijiste’. Esto no fue una coincidencia, esto fue un triple sabotaje en la ONU.”

El mandatario anunció que enviará una copia de su denuncia al Secretario General de la ONU y exige una investigación inmediata, señalando que todas las grabaciones de seguridad de la escalera mecánica deben preservarse y que el Servicio Secreto ya está involucrado.

