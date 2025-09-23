GENERANDO AUDIO...

Ryan Routh, declarado culpable de intentar asesinar a Trump. Fuente: Reuters

Un jurado federal de Estados Unidos declaró este martes culpable de todos los cargos al acusado de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024 en un campo de golf de Florida.

Ryan Routh, de 59 años, fue acusado de conspirar para disparar a Trump, entonces candidato a la presidencia, mientras jugaba golf en uno de sus campos en Palm Beach, dos meses después de que el republicano resultara herido en una oreja por un disparo durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania.

El jurado declaró a Routh culpable de, entre otros, el delito de intento de asesinato de un candidato a la presidencia, por el que podría ser condenado a la cadena perpetua.

La condena se dictará el 18 de diciembre

Tras la lectura del veredicto en un tribunal federal de Florida, en el sureste de Estados Unidos, Routh intentó clavarse un bolígrafo, pero los guardias intervinieron para impedirlo, informaron Fox News y NBC.

“Un gran momento para la justicia en Estados Unidos“, escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, destacó en X que el veredicto “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a todos aquellos que se dedican a la violencia política“.

Ryan Routh también fue procesado por tenencia ilegal de armas debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, tenencia de armas de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.