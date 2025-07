El zar fronterizo, Tom Homan, del presidente Donald Trump, defendió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte del mexicano Jaime Alanís durante una redada migratoria en California, y sostuvo que el hombre “no estaba bajo custodia” de los agentes.

El incidente ocurrió el 11 de julio, cuando ICE llevó a cabo un operativo en dos granjas de cannabis en el condado de Ventura, al norte de Los Ángeles. Durante la acción, Alanís, de 57 años y originario de México, subió al techo de un invernadero aparentemente para evitar ser detenido, desde donde cayó y sufrió una fractura en el cuello. Murió al día siguiente, el 12 de julio, en un hospital local.

Durante una entrevista con CNN, el exdirector de ICE y actual “zar fronterizo” del gobierno de Trump, Tom Homan, declaró que la muerte de Alanís fue “desafortunada”, pero afirmó que los agentes “estaban haciendo su trabajo” y que el hombre nunca estuvo bajo custodia.

“ICE no tenía las manos sobre esta persona”, expresó Homan en el programa State of the Union, insistiendo en que la agencia no es responsable directa de lo ocurrido.