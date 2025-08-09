| AFP | Nueva York, Estados Unidos

El joven habría disparado tras una disputa. Foto: AFP.

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego y dejó tres heridos este sábado en Times Square, en Nueva York, informó la policía local.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 01:20 horas (05:20 GMT) tras una disputa, según indicó un portavoz de la policía.

De acuerdo con las autoridades, una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde personal médico determinó que se encontraban en estado estable.

El sospechoso fue detenido en el lugar

“El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, señaló el portavoz policial.

Hasta el momento, el adolescente no ha sido acusado formalmente.

Antecedentes recientes de violencia armada en la ciudad

A finales del mes pasado, un hombre armado disparó contra cuatro personas y posteriormente se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

