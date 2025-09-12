Agente de ICE dispara y mata a inmigrante tras intento de fuga

GENERANDO AUDIO...

DHS afirma que migrante arrastró a agente de ICE con auto. Foto: Reuters

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a un inmigrante indocumentado en Chicago durante la tarde de este viernes, después de que el hombre lo arrastrara con su vehículo al intentar fugarse, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Videos publicados en redes sociales muestran que, momentos después del incidente, el automóvil de Silverio Villegas-González terminó debajo de un tráiler tras perder el control por el disparo, mientras los agentes intentaban bajarlo del vehículo. Otro video muestra al hombre en el suelo inmóvil mientras los oficiales revisan entre sus pertenencias.

Revisión de vehículos termina en muerte de inmigrante

De acuerdo con el DHS, los agentes del ICE realizaban un control de vehículos para detener a Villegas-González cuando éste embistió contra ellos.

“Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma”, detalla el comunicado oficial.

Las autoridades indicaron que el hombre “se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes” durante el operativo. Además, señalaron que se trataba de “un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria” que había ingresado al país en una fecha desconocida.

Contexto de la intervención en Chicago

Chicago es considerada una ciudad santuario, donde las autoridades locales se niegan a colaborar plenamente con los planes de control y deportación del Gobierno federal.

El presidente Donald Trump reiteró el viernes su intención de enviar a la Guardia Nacional para enfrentar la violencia criminal en la ciudad, dentro de su estrategia de seguridad en las grandes urbes gobernadas principalmente por demócratas.

El incidente ocurre en un contexto de tensión entre la política federal de inmigración y las ciudades que defienden protecciones a migrantes indocumentados, lo que ha generado un debate sobre la actuación de los agentes del ICE en operativos de este tipo.

