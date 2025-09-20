GENERANDO AUDIO...

Agentes de ICE usaron gas contra manifestantes en Chicago. Foto: Reuters

Manifestantes se congregaron frente a las oficinas de Inmigración de Broadview, en rechazo a la operación “Midway Blitz” en Chicago. La protesta terminó con una fuerte intervención de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes usaron gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud.

Videos difundidos muestran a agentes empujando y arrastrando a personas, mientras manifestantes y reporteros debieron retirarse ante la nube de humo químico. Algunos asistentes fueron vistos sentados o recostados en el suelo, visiblemente afectados.

Gregory Bovino aparece en Chicago con agentes de ICE armados

La acción contó con la supervisión de Gregory Bovino, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, quien apareció acompañado de agentes armados. Bovino dirige otra operación migratoria en la zona, denominada “Operación general”, como parte de los esfuerzos de control fronterizo en el área de Chicago.

El Gobierno estadounidense reportó que más de 100 personas participaron en la protesta, mientras que medios locales mostraron solo unas decenas.

Según un comunicado oficial, los manifestantes agredieron a las fuerzas del orden, lanzaron gases lacrimógenos, pincharon neumáticos y bloquearon la entrada del edificio, calificándolos como “alborotadores”.

Vicegobernadora de Illinois denuncia represión

Entre los manifestantes estuvieron políticos locales, como la vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, quien denunció la represión y criticó la actuación de ICE:

“La gente está aquí para protestar pacíficamente. Miren lo que hemos estado viendo en las últimas semanas aquí en Chicago. Están secuestrando a la gente de las calles, metiéndola en camionetas sin identificación y sin el debido proceso”, señaló Stratton.

El incidente ha generado un debate sobre los límites del control migratorio y la protección de los derechos de manifestación en la ciudad, luego de que, en semanas anteriores, las instalaciones de Broadview ya habían sido escenario de confrontaciones con agentes armados y el uso de agentes químicos.

