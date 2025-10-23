Ahora Trump va contra cárteles por tierra

GENERANDO AUDIO...

Trump anuncia ataques en tierra contra cárteles. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno prepara ataques por tierra contra cárteles del narcotráfico, después de que fuerzas estadounidenses realizaron un operativo en el Pacífico contra una presunta “narcolancha”, que dejó un saldo de dos muertos.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump aseguró que el narcotráfico marítimo se ha reducido y que la siguiente fase de su estrategia será enfrentar a quienes “cruzan por tierra”.

“Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”, declaró.

El mandatario adelantó que regresará al Congreso estadounidense para explicar los próximos pasos de esta ofensiva, aunque no precisó los lugares donde se realizarán las acciones.

Ataques marítimos y víctimas

Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha realizado ocho ataques contra embarcaciones que el Pentágono califica como “narcoterroristas”. Según el conteo provisional, 34 personas han muerto en estas operaciones.

El secretario de Guerra, Peter Hegseth, afirmó que cada ataque “salva 25 mil vidas estadounidenses”. Trump justificó estas acciones mediante una carta enviada al Congreso, en la que invocó la amenaza de los cárteles como causa para los bombardeos.

A inicios de su segundo mandato, decretó que los cárteles del narcotráfico son “organizaciones terroristas”, lo que coloca a Estados Unidos en una situación de “conflicto armado” con ellos, de acuerdo con la administración republicana.

Críticas internacionales a Trump

Gobiernos y expertos de la región han cuestionado la legalidad de los ataques. Colombia y Venezuela señalaron que Washington no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas transportaran drogas ni representaran una amenaza para las fuerzas desplegadas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó los bombardeos como “crímenes de guerra”. En respuesta, Trump lo llamó “maleante y mal tipo”, intensificando el intercambio verbal entre ambos gobiernos.