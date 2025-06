La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció un ajuste en el horario del toque de queda en el centro de la ciudad, en medio de protestas contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

“Estoy reduciendo el horario de toque de queda en el centro de Los Ángeles para que ahora comience a las 10 p. m., ya que nuestros esfuerzos han ayudado a proteger a las empresas y las comunidades de los malos actores”, escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.

I’m reducing the curfew hours in Downtown LA to now begin at 10 PM as our efforts have helped protect businesses and communities from bad actors.



The priority remains the same: safety, stability and support for residents, business owners and venues as we respond to chaos from… pic.twitter.com/mkvHlh5iqR