Previo al segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el panorama geopolítico del país parecía definido. Sin embargo, sus nuevas decisiones políticas, comerciales y migratorias están reconfigurando el mapa global de alianzas y tensiones.

De acuerdo con el Tratado del Atlántico Norte, los miembros de la OTAN tienen un compromiso de defensa colectiva. Sin embargo, Trump ha calificado a la organización como obsoleta y en febrero afirmó que alentaría a Vladimir Putin a atacar a países que no paguen lo suficiente en defensa. Esto ha encendido las alarmas en Europa, donde algunos países temen un distanciamiento de Washington.

Pese a los cambios, EE. UU. mantiene su alianza firme con Israel, especialmente tras los recientes ataques de Irán, donde el gobierno estadounidense expresó su respaldo. Otra de sus grandes alianzas es con Arabia Saudita, aunque compleja, sigue siendo estratégica, principalmente en términos de energía y seguridad regional.

El entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró que su país estaba en una guerra comercial vigente, cuando Trump impuso aranceles a productos canadienses e incluso insinuó su deseo de anexar Canadá a su territorio, lo que provocó un enfriamiento en la relación bilateral

Trudeau exigía la eliminación de estos aranceles, calificándolos de “injustificados”, aunque aseguró que el diálogo continúa. Pese a las diferencias, no quiere decir que Canadá sea adversario de EE. UU., postura que sí tienen otros países como Rusia o China.

Trump ha señalado en varias ocasiones que mantiene una buena relación con Vladimir Putin. Durante el conflicto en Ucrania, retiró su apoyo al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, lo que generó cuestionamientos sobre una posible cercanía con el Kremlin.

Sus opositores lo acusan de actuar a favor de intereses rusos, aunque Trump niega cualquier injerencia. Incluso, el mes pasado lanzó una advertencia directa al declarar que “Vladimir Putin está jugando con fuego”, en referencia al estancamiento de la guerra en Ucrania.

El conflicto comercial entre EE. UU. y China persiste. Trump ha impuesto aranceles y restricciones tecnológicas a productos y empresas chinas, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y el empleo estadounidense. China, por su parte, ha respondido con medidas similares, elevando las tensiones entre las dos principales potencias económicas del mundo.

