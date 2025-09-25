Acuerdo de alto al fuego en Gaza estaría “cerca”, afirma Trump tras llamada con Netanyahu

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: Reuters

Donald Trump afirmó que el acuerdo de alto al fuego en Gaza está “bastante cerca”, luego de que el presidente de Estados Unidos sostuviera una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Desde el Despacho Oval, el republicano adelantó que, incluso, se podría alcanzar la paz en la región.

“Hablamos hoy con Bibi Netanyahu, y con todos los líderes en Oriente Medio, y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz”, afirmó Donald Trump.

Cisjordania no será de Israel, promete Trump

Además, el mandatario estadounidense, también enfatizó que no permitirá que Israel, su aliado clave, anexe Cisjordania, esto luego de las amenazas de algunos miembros del gabinete israelí de hacerlo para acabar con cualquier solución de dos estados.

“No permitiré que Israel anexe Cisjordania. Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente”, sentenció el presidente de Estados Unidos.

Sobre la situación de Cisjordania, los países árabes y musulmanes advirtieron a Donald Trump los peligros que una anexión israelí de Cisjordania representaría, informó el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí.

La adhesión de Cisjordania a Israel podría poner en riesgo la paz en Gaza.

“Algunos países dejaron muy claro al presidente el peligro de la anexión de cualquier tipo en Cisjordania y el riesgo que supone no sólo para el potencial de paz en Gaza, sino también para cualquier paz sostenible en absoluto. Y estoy seguro de que el presidente Trump entendió la posición de los países árabes y musulmanes”, dijo el príncipe Faisal bin Farhan Al-Saud a periodistas en Naciones Unidas.

Ataques a Gaza continúan

Mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu se dirigía a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, persiguiendo un acuerdo para poner fin a la guerra de Gaza, las fuerzas israelíes atacaban la ciudad de Gaza.

Los ataques israelíes mataron al menos a 19 personas en todo el enclave palestino, dijeron las autoridades sanitarias locales. Entre ellas, 11 personas de dos familias de la ciudad de Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza, donde los aviones alcanzaron un edificio residencial.