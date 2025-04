Amazon podría comprar TikTok y evitar su prohibición en Estados Unidos, según NYT

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Días antes de la fecha límite, la empresa de ecommerce Amazon.com presentó una oferta para comprar la totalidad de la aplicación de videos cortos TikTok, de acuerdo con The New York Times, que citó a tres personas familiarizadas con la oferta.

Tras recibirla, ahora el presidente Donald Trump estudiará una propuesta final relacionada con TikTok antes de la fecha límite del 5 de abril para que la aplicación encuentre un comprador no chino o se enfrente a una prohibición en el país, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca a Reuters.

ByteDance y TikTok no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para hacer comentarios, y Amazon declinó responder, mientras las acciones de Amazon subían 1.3% en un repunte de volumen después del informe.

Varias partes que han participado en las conversaciones no parecen estar tomando en serio la oferta de Amazon, dijo The New York Times.

¿Por qué Amazon propuso comprar TikTok?

Mientras que la propuesta llegó a través de una carta de oferta dirigida al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, añadió el informe.

El futuro de la aplicación utilizada por casi la mitad de los estadounidenses está en el aire desde que una ley de 2024, aprobada con un abrumador apoyo bipartidista, exigió a ByteDance que vendiera TikTok antes del 19 de enero.

Washington sostiene que la propiedad de TikTok por parte de ByteDance la convierte en una empresa en deuda con el Gobierno chino, y Pekín podría utilizar la aplicación para llevar a cabo operaciones de influencia contra Estados Unidos y recopilar datos sobre los estadounidenses.

Tras tomar posesión de su segundo mandato el 20 de enero, Trump firmó un decreto con la que pretendía retrasar 75 días la aplicación de la ley, permitiendo a TikTok continuar sus operaciones en Estados Unidos temporalmente.

Desde entonces, varias partes han expresado su interés en TikTok, y Trump dijo el mes pasado que su Gobierno estaba en contacto con cuatro grupos diferentes sobre la venta de la plataforma.