Anuncia Trump conferencia de prensa de despedida para Elon Musk para este viernes

Este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump dará una conferencia de prensa conjunta con Elon Musk, en el “magnífico” último día del hombre más rico del mundo al frente de la misión para recortar el gasto federal que le encomendó el mandatario republicano.

Musk anunció el miércoles que su papel en el gobierno estadounidense llegaba a su fin poco después de criticar el proyecto de ley presupuestario de Trump.

El magnate tecnológico de origen sudafricano estima que este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, y pendiente del voto en el Senado, aumentaría el déficit y socavaría el trabajo de la Comisión de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), que ha despedido a decenas de miles de funcionarios públicos.

“Tengo una conferencia de prensa mañana a la 1:30 PM, con Elon Musk, en el Salón Oval”, escribió Trump este jueves en su red Truth Social, donde añadió que “este será su último día, pero no realmente porque él siempre estará con nosotros ayudándonos en todo momento”.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.