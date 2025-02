La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) presentó una demanda contra tres funcionarios del gobierno de Donald Trump tras negar el acceso a sus periodistas a la Casa Blanca por su negativa de denominar al Golfo de México como “Golfo de América”.

El medio señaló que la negativa de acceso a los eventos presidenciales, durante 10 días, representa una violación a la Constitución de Estados Unidos.

The Associated Press sued three Trump administration officials on Friday over access to presidential events, citing freedom of speech in asking a federal judge to stop the blocking of its journalists. pic.twitter.com/9t2IHfYYJr