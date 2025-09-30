GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se impondrán aranceles del 10% a las importaciones de madera y del 25% a gabinetes, tocadores y muebles tapizados, lo que tendrá un impacto directo en países exportadores como México, Canadá y Vietnam.

La proclamación presidencial señala que los aranceles entrarán en vigor el 14 de octubre, pero aumentarán desde el 1 de enero de 2026 al 30% en los productos de madera tapizados y al 50% en gabinetes y tocadores.

Impacto para México

Aunque Canadá es el proveedor más afectado, la medida también golpea a México, que en los últimos años se convirtió en uno de los principales exportadores de muebles de madera hacia Estados Unidos, tras el encarecimiento de los productos chinos.

Con los nuevos aranceles, los fabricantes mexicanos de gabinetes, tocadores y muebles tapizados podrían ver reducida su competitividad, lo que representa un riesgo para las exportaciones hacia su principal mercado.

Otros países involucrados

La proclamación de Trump estableció excepciones para algunos socios con acuerdos comerciales. En el caso del Reino Unido, los aranceles se fijaron en 10%, mientras que para la Unión Europea y Japón se limitaron al 15%.

Sin embargo, México y Vietnam no aparecen entre los países beneficiados con reducciones, por lo que sus exportaciones enfrentarán de lleno las tarifas del 25% que se incrementarán en enero.

Los nuevos aranceles de Trump Trump justificó la medida bajo la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando que las importaciones de madera y muebles “erosionan la seguridad nacional” de Estados Unidos porque la industria local enfrenta cierres de aserraderos y una menor capacidad de producción. De acuerdo con la Casa Blanca, la madera se utiliza en infraestructura crítica y en aplicaciones militares como transporte de municiones, componentes de sistemas de defensa y almacenamiento de material estratégico.

Justificación del Gobierno

En una hoja informativa publicada el lunes, el gobierno de Trump afirmó que los aranceles a la madera buscan atender una amenaza para la seguridad nacional, en parte porque “la madera desempeña un papel vital en la construcción civil y la infraestructura militar“.

“Las cadenas de suministro extranjeras y los grandes exportadores satisfacen cada vez más la demanda estadounidense, lo que crea vulnerabilidades en caso de interrupciones”, señaló la Casa Blanca.

El documento también advirtió que los socios comerciales que negocian con Estados Unidos “podrían conseguir una alternativa a los aumentos arancelarios pendientes”.

