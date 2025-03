Aranceles no son una guerra comercial; se pueden eliminar si para el fentanilo: Srio de Comercio de EE. UU.

El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, respaldó las acciones arancelarias del presidente Donald Trump contra México, Canadá y China y aseguró que “no se trata de una guerra comercial” sino de una “guerra contra las drogas”, al tiempo que dijo que dichas tarifas del 25% se podrían eliminar si se detiene el tráfico de fentanilo.

En una entrevista para CNBC, Lutnick dijo que México, China y Canadá deben detener el flujo de fentanilo y opioides hacia Estados Unidos.

“Si pueden detener el flujo de fentanilo y pueden demostrarle al presidente que pueden detenerlo, entonces, por supuesto, el presidente puede eliminar estos aranceles”.

“¡No se puede matar a estadounidenses y salirse con la suya! (…) El presidente no va a permitir que esto suceda, dijo Lutnick.

