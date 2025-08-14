Arma ICE redada durante mitin de gobernador en Los Ángeles

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Agentes federales detuvieron a un hombre en el centro de Los Ángeles mientras el gobernador Gavin Newsom daba un discurso, en una nueva operación migratoria de alto perfil en California.

El operativo ocurrió este jueves 14 de agosto afuera del Centro Cultural Japonés Americano, en el barrio de Little Tokyo. Ahí, Gavin Newsom hablaba sobre un plan de redistritación en respuesta a Texas, acompañado por otros líderes estatales como los senadores Alex Padilla y Adam Schiff.

Mientras se desarrollaba el evento, agentes armados y encapuchados de la Patrulla Fronteriza detuvieron a una persona acusada de estar en el país de forma ilegal, según confirmó el comandante Gregory K. Bovino.

“Una provocación”, dice Newsom

Durante su discurso, Newsom acusó al presidente Trump de intentar intimidar a California con estas acciones: “Donald Trump, tú has provocado al oso. Vamos a responder”, dijo el gobernador.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también calificó la acción como una “provocación innecesaria” y dijo que la ciudad no necesita este tipo de operativos para mantenerse segura.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional negó que la acción estuviera relacionada con el evento y afirmó que “la ley se aplica sin importar el lugar o la ocasión”.

Operativos migratorios aumentan en Los Ángeles

Desde junio, las autoridades federales han realizado operativos migratorios en zonas urbanas de California, como parte de una estrategia nacional del gobierno de Donald Trump para acelerar deportaciones.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por NBC News, hasta el 1 de agosto más de 56 mil migrantes han sido detenidos durante el segundo mandato de Trump. Casi el 47% fueron por violaciones migratorias sin antecedentes penales.

