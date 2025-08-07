Arrestan a hermanos mexicanos en Washington; serán deportados
Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron cerca de Bellingham, Washington a Alejandro y Gerardo Pio-Acosta, ciudadanos mexicanos con antecedentes penales, quienes residían ilegalmente . La acción fue ejecutada por ERO Seattle (oficina de Detención y Deportación del ICE).
Según Rosario Pete Vasquez, el jefe de los agentes de patrulla fronteriza, Alejandro Pio-Acosta contaba con dos arrestos por DUI (conducir bajo influencia de alcohol o droga), mientras que su hermano, Gerardo, tenía cargos previos por daño en propiedad ajena y vandalismo (Malicious Mischief & Prowling). Ambos fueron localizados como parte de una operación enfocada en personas con historial delictivo y presencia no autorizada en el país.
Deportación a México tras violar leyes migratorias
Los hermanos Pio-Acosta serán deportados a México, su país de origen, tras confirmarse su situación migratoria irregular. Las autoridades subrayaron que su permanencia ilegal, sumada a sus antecedentes, motivó su remoción inmediata.
ERO Seattle destacó que estas acciones forman parte de su compromiso por garantizar la seguridad pública, enfocándose en personas con condenas criminales y violaciones a la ley migratoria.
México, destino final tras intento fallido de estancia ilegal
El caso de Alejandro y Gerardo Pio-Acosta evidencia que el intento de permanecer ilegalmente en EE.UU. puede culminar en deportación, especialmente cuando se suman delitos al historial personal. Las autoridades reiteran que los esfuerzos de vigilancia y control migratorio se mantendrán activos en todo el país.
Según datos de ICE, durante los últimos años ha aumentado el número de arrestos y deportaciones de individuos con historial delictivo que permanecen ilegalmente en territorio estadounidense.
El pasado 3 de agosto de 2025, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Sector Detroit, anunció el arresto de un ciudadano venezolano en la Estación de la Bahía de Sandusky. La persona, calificada como un “extranjero de interés especial”, fue detenida por ingresar al país sin autorización.
Según el comunicado, el venezolano y se enfrenta ahora a un proceso de deportación.
Sandusky Bay agents, with law enforcement partners, arrested a Special Interest Alien (SIA) from Venezuela Sunday. SIAs are illegal aliens from countries that the U.S. has labeled as a potential threat to national security. The SIA will be processed for removal.#DetroitSector pic.twitter.com/05zGOh1Xab— Chief Patrol Agent John R.Morris (@USBPChiefDTM) August 5, 2025