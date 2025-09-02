GENERANDO AUDIO...

Acusado usó grúa para mover camioneta del ICE en Los Ángeles. Foto: Reuters

Un hombre fue detenido en Estados Unidos tras volverse viral por remolcar un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras agentes realizaban un arresto.

De acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos en Los Ángeles, Bobby Núñez, el detenido está acusado de robar un vehículo del Gobierno y podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Se espera su comparecencia inicial ante el Tribunal de Distrito de Los Ángeles.

Acusado remolcó un vehículo de ICE

Núñez, de 33 años, captó la atención en redes sociales al usar una grúa de su propiedad para remolcar un vehículo de ICE que bloqueaba el automóvil de Tatiana Mafla-Martínez, de 23 años. Mafla-Martínez había ganado popularidad en TikTok por documentar redadas de ICE.

Durante el arresto, que fue registrado en video, se observa que Núñez utiliza su grúa para mover uno de los vehículos gubernamentales que bloqueaban el automóvil de Mafla-Martínez.

En el video se aprecia la camioneta del gobierno con las luces de emergencia activadas, remolcada por la calle frente al complejo de apartamentos. Dentro del vehículo se encontraban las llaves y un arma de fuego asegurada en una caja fuerte.

Núñez irá a la cárcel tras volverse viral

Tras las investigaciones, la grúa de Núñez fue localizada el 16 de agosto en un estacionamiento. Posteriormente, agentes realizaron la denuncia penal presentada el 22 de agosto, un agente relató que Núñez se reía mientras grababa el incidente con su celular.

El fiscal federal interino Bill Essayli declaró:

“Aparentemente, pensó que sería divertido interferir con nuestras operaciones de control de inmigración. Ahora puede reírse tras las rejas mientras enfrenta la justicia. Núñez podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal si es declarado culpable.”

La comparecencia inicial del acusado está programada para este martes por la tarde ante el tribunal correspondiente.

